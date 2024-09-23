رسالة شكر لنقيب الصحفيين العراقيين من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

وقالت النقابة في بيان ورد لـ نيوز، انه "عبر الامين العام لمجلس الاقتصادية السفير محمدي الني عن سعادته وشكره لنقيب الصحفيين العراقيين رئيس لجهوده المتميزة والدور القيادي البارز الذي تنهض به نقابة الصحفيين العراقيين على الصعيدين المحلي والعربي مؤكداً خلال زيارته في وقت سابق لنقابة الصحفيين العراقيين ان تلك الجهود من شأنها النهوض والارتقاء بالعمل المشترك في المجالات الاعلامية والثقافية التي تسهم في بناء التكامل الاقتصادي ".وأضافت: "اشاد الامين العام لمجلس الاقتصادية بنهضة البناء الكبيرة التي يشهدها منبع والثقافة والكرم ومهد الحضارات".