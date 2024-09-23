الإطار التنسيقي يعلن وقوفه مع اللبنانيين ويدعو لجمع التبرعات

أعلن الإطار التنسيقي في العراق، الاثنين، عن استعداده للوقوف الى جانب اللبنانيين في محنتهم، فيما دعا العراقيين إلى فتح باب التبرعات وتسيير قوافل الدعم الإنساني.

وقالت الدائرة الإعلامية للاطار في بيان، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري الاثنين، في المالكي، لمناقشة آخر التطورات والأحداث في المنطقة، وخصوصًا حرب الإبادة الوحشية التي يشنها الكيان الإجرامي الصهيوني ضد أهلنا في وفلسطين".

وأكد الإطار التنسيقي بـ"شدة استنكاره وإدانته لهذه الجرائم التي تنفذها آلة الحرب الصهيونية ضد المواطنين العزل في الضاحية وبقية مدن لبنان".

كما أكد قادة الإطار خلال الاجتماع على أن "بيان المرجعية العليا يشكل خارطة طريق واضحة لمن يرغب في تقديم الدعم والإسناد بكافة أشكاله".

وأعرب الإطار التنسيقي عن "تحيته لأبطال حزب الشجعان المرابطين، وعلى رأسهم سماحة حسن نصر الله"، معلنًا استعداده الدائم الى "الوقوف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين في محنتهم بكل الوسائل الممكنة، دعمًا لصمود ومقاومة حزب الأبطال".

ودعا الإطار "جميع أبناء العراقي، وأصحاب الهيئات والمؤسسات، إلى فتح باب التبرعات وتسيير قوافل الدعم الإنساني، للتعبير عن التلاحم والتضامن مع اللبناني الشقيق ومقاومته البطلة".