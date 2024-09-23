السامرائي يوجه دعوة للمجتمع الدولي لكف العدوان الصهيوني على لبنان

وقال في منشور على منصة "أكس" تابعته نيوز، انه "في هذه اللحظة التاريخية الفارقة، نقف الى جانب أهلنا في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وندعو إلى التدخل الفوري لكف الصهيوني عن مواصلة جرائمه الارهابية في لبنان".ودعا السامرائي، والمواطنين الى "المساهمة الفورية والعاجلة في دعم إخوانهم في بكل ما يستطيعون".