لبحث التصعيد الأخير في لبنان.. السوداني يلتقي بلينكن في نيويورك

وقال الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس الوزراء شياع السوداني، مساء الاثنين بتوقيت بغداد، وزير خارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في مقر إقامته بنيويورك، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين".وأضاف: "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، في مختلف المجالات، وكذلك مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، في ما يتعلق بالتصعيد الأخير في لبنان، إذ حث السوداني على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لإخماد الحرب، ووقف العدوان المستمر في غزّة ولبنان، وهو ما يهدد بتوسعة الصراع في المنطقة وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي".وأكد السوداني بحسب البيان أن "العالم والمنطقة يمرّان بوقت عصيب، وقد سبق للعراق أن حذّر مراراً من مغبّة نشوب حرب شاملة يمكن أن تندلع في أي وقت بسبب انعدام الحلول من جانب المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية، مؤكداً ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجباتها ومسؤولياتها تجاه ما تتعرض له غزّة ولبنان من جرائم عدوانية تستهدف المدنيين، ولاسيما النساء والأطفال".وأشار البيان الى ان "اللقاء تطرق إلى مجالات التعاون الثنائي في قطّاع الطاقة، وكذلك مناقشة ملف الدولي وتواصل الحوارات لإنهاء تواجده في العراق، والانتقال إلى بناء علاقات تعاون ثنائية مع دول التحالف، في مختلف المجالات والقطاعات".