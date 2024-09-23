الخزعلي يدعو لتقديم المساعدات الى لبنان وفتح أبواب التبرعات

دعا العام لعصائب اهل قيس الخزعلي، الاثنين، إلى تقديم المساعدات الإنسانية الى وفتح أبواب التبرعات.

وقال الخزعلي في بيان، "دعماً وإسناداً لأهلنا في التحدي والبطولة، ضد الجَرائم الوحشية لكيان الاحتلال الغاصب، واستجابةً لنداء المرجعية الدينية العُليا، في بيان سماحة المرجع الأعلى علي دام ظله، ندعو الإخوة المؤمنين كافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، وفتح أبواب التبرعات أمام العراقيين الشرفاء، أصحاب النخوة والشهامة والكرم".

وأضاف لتكن ملحمة عطاء عراقي كبير، يُعبر عن عمق الارتباط وحقيقة التضامن مع أهلنا اللبنانيين، وإخوتنا في المقاومة الإسلامية، حزب الأبطال".

أدناه نص البيان..