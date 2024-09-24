سمات دخول وإعفاء المخالفين.. توجيهات حكومية عراقية تخص المواطنين اللبنانيين

وذكر الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بالنظر للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق، الذي يتعرض منذ أيام إلى عدوان صهيوني مجرم، وتضامناً وإسناداً من العراق، حكومةً وشعباً، مع الأشقاء في لبنان، وجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة شياع السوداني بما يأتي:1-تمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يوما، وتمدد مرة أخرى، استناداً الى أحكام قانون اقامة الاجانب رقم (76 لسنة 2017)، بسبب ما يمر به من ظروف حرب قاهرة.2- إعفاء المواطنين اللبنانيين المخالفين بالوقت الحاضر من العقوبات المنصوص عليها بالقانون اعلاه.3- استمرار منح سمات الدخول مجاناً للمواطنين اللبنانيين الواصلين الى المنافذ الحدودية العراقية.