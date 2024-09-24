العتبة العلوية تهيّء الفنادق والحسينية ترسل بعثة طبية والصدر يتبرع بـ25 مليون دينار

وقالت العتبة العلوية، انها فتح جميع الفنادق ودور الضيافة ومدن الزائرين العائدة لها لاستقبال المهجّرين من أبناء اللبناني البطل في مواجهتهِ مع جبهة الشرِّ الصهيوني المُطلق"، مشيرة الى تجهيز قافلة (عليٌّ أبونا) والتي ستحمل المساعدات الإنسانية واللوجستية المختلفة متوجهةً إلى الأراضي اللبنانية المنكوبة.من جانبها، أعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، عن إنشاء مقر لبعثة الإغاثة الطبية في بيروت.وقالت الهيئة إن "هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، أنشأت مقرا لبعثة الإغاثة الطبية التابعة للعتبة الحسينية في العاصمة بيروت، وذلك امتثالا لتوجيهات المرجعية الدينية العليا بإغاثة اللبناني"، مشيرة الى انه "للتواصل مع مقر الإغاثة الطبية التابعة للعتبة الحسينية الموجودة حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت يمكن الاتصال على الرقم (009613745630)".من جانبه، تبرع بـ25 مليون دينار للشعب اللبناني، وسط توقعات بأن يتبعه الملايين من أنصاره بالتبرع.