العراق والصومال يبحثان عدداً من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للسوداني، ورد لـ السومرية نيوز، ان "استقبل رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، عبدي بري، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79".واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد التعاون المتبادل في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والأمنية والثقافية، في ظل انتهاج سياسة الانفتاح على محيطه العربي والإقليمي".وتابع، ان "اللقاء بحث ما تمّ الاتفاق عليه خلال زيارة عبدي بري إلى في شهر تموز الماضي، ومخرجات تلك الزيارة وأهدافها التي انصبّت على تعزيز آليات التنسيق الثنائي".وأكد رئيس الوزراء، بحيب البيان "ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة للدفع بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى الأمام، كما قدم التهنئة لنظيره الصومالي بمناسبة شغل الصومال الشقيق مقعداً غير دائم في الأمن الدولي، والدور الذي يمكن أن تؤديه في دعم القضايا العربية".واشار البيان الى ان "اللقاء تطرق إلى الأحداث الجارية في غزّة ولبنان، ومواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب جرائمه الوحشية ضد المدنيين الآمنين، وأهمية بذل الجهود الدولية على كل المستويات لوقف العدوان".وفي هذا الصدد، عبر رئيس الوزراء الصومالي عن "قلقه بشأن الأوضاع القاهرة في وفلسطين، وأكد دعم مبادرة التي أعلن عنها يوم أمس الاثنين لعقد مؤتمر عربي وإسلامي لمناقشة تداعيات العدوان على لبنان، وضرورة اتخاذ موقف موحد لكبح الاعتداءات المستمرة للكيان المحتل".