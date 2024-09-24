العراق يدعو البرتغال لإعادة افتتاح سفارتها في بغداد

وقالت وزارة العراقية في بيان، "التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، حسين، الثلاثاء، بوزير الدولة والشؤون للجمهورية البرتغالية، رنجل، وذلك على هامش أعمال الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

وأضاف البيان "تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، مع التركيز على المجالات الثقافية والاقتصادية".

ولفت البيان الى أن "فؤاد دعا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة افتتاح سفارتها في بغداد"، مشيرا الى أن "الجانبين تطرقا إلى التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، خاصةً التصعيد المتزايد في وتيرة العنف في منطقة الشرق الأوسط، وخطورة ذلك على السلم والأمن الدوليين".

وأعرب عن "قلق الشديد من هذا التصعيد"، محذراً من "احتمالية اتساع نطاقه بشكل يصعب السيطرة عليه".

من جانبه، أكد الوزير البرتغالي أن بلاده "تشارك مخاوفه، وتعرب عن قلقها من استمرار العنف والتصعيد في الشرق الأوسط، وعن قلة فعالية المجتمع الدولي في وقف هذا التهديد للأمن العالمي".