السامرائي يطلق حملة "الإخاء" لإغاثة الشعب اللبناني

وقال رئيس ي بيان ورد لـ نيوز، إن "السامرائي وصل إلى مقر برفقة وفد رفيع من ويطلق (الاخاء) لتوحيد الجهود الإنسانية بغية تخفيف معاناة اللبناني".ونقل عن قوله، إن "الاعتداءات الاسرائيلية اودت بحياة المئات من المدنيين، وأسفرت عن جرح آلاف الأبرياء".