السوداني يؤكد لميقاتي استعداد العراق بدعم لبنان في مختلف الاتجاهات لتجاوز الأزمة

وقال الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس الوزراء شياع السوداني، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وذلك على هامش مشاركة سيادته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79 المنعقدة في نيويورك".وأضاف: "قدم السوداني، في مستهلّ اللقاء، تعازيه إلى لبنان، حكومةً وشعباً، لاستشهاد وجرح المئات من المواطنين اللبنانيين الآمنين بسبب العدوان الصهيوني المستمر، مؤكداً أن الإسناد الحكومي بالوقوف مع يعبر عن موقف العراقيين جميعاً، وفي مقدمتهم المرجعية الدينية وسائر مكوّناتهم وأطيافهم الاجتماعية".وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان، "استعداد بدعم في مختلف الاتجاهات لتجاوز هذه الأزمة، من خلال المسار السياسي أو الجانب الإنساني، وأن دعا لقمة عربية وإسلامية لحل هذه الأزمة واتخاذ مواقف قوية إزاء العدوان، مع فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن حقوق الإنسان في وفلسطين وحماية أرواح شعبيهما، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية لن تتأخر في توفير كل الإمكانيات المطلوبة لدعم الأشقاء في لبنان".من جانبه، عبّر ميقاتي عن "تقديره لخطوات المساندة، وتثمين الدعم الذي استمر بتقديمه طوال السنوات الماضية، وخصوصاً خلال هذه الأزمة التي سارع فيها ليكون أول ترسل المساعدات العاجلة للتخفيف عن معاناة اللبناني، مشيداً بجهود في الدعوة لعقد قمة عربية وإسلامية من أجل كفّ العدوان الوحشي عن وأهله، ومنع الصراع في المنطقة".