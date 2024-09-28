مجلس النواب يعقد جلسته الخاصة بالعدوان الصهيوني

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افتتح أعـمـال الجلســـــة الخاصة بالعدوان الآثم للكيان الصهيوني على الأراضي اللبنانية.جدول اعمال الجلسة ادناه: