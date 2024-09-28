رئيس القضاء: اغتيال السيد نصر الله جريمة بحق الإنسانية والشعوب والأمم

وقال زيدان في بيان ورد لـ نيوز، انه "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد العام لحزب السيد حسن نصر الله، الذي ارتقى إلى ربه الكريم إثر غارة للكيان المحتل الجبان".وأضاف، ان "جريمة اغتيال السيد جريمة بحق الإنسانية والشعوب والأمم، فلطالما كان السيد الفقيد نبراسا للمقاومة والنضال ضد المحتل الغاشم، وبرحيله فقدت والمقاومة والكلمة الشجاعة الصادقة فارسا من فرسانها العظماء، حيث نشعر بفداحة هذه الخسارة، ونحن نعزي الأمة الإسلامية والشعب اللبناني الشقيق".