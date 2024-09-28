الحكومة العراقية تصدر توجيهاً "عاجلاً" بشأن أوضاع لبنان

وذكر الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "وجّه وزارة الداخلية، بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في العراق، بمنح المواطنين اللبنانيين الراغبين بالمجيء إلى العراق، وثائق سفر سريعة للذين لا يمتلكون جوازات سفر".وتابع أن "ذلك تعبيراً عن مساندة ودعمه إلى وشعبه الشقيق في محنته والظروف الاستثنائية التي يمر بها".