الشيخ المسعودي ينعى السيد حسن نصر الله: وداعاً يامن تمنيتها ونلتها

وقال المسعودي في بيان ورد لـ نيوز، إنه "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد العام لحزب اللبناني العلامة حجة الإسلام والمسلمين المجاهد السيد حسن نصر الله، صاحب التاريخ المشرف بنصرة والانتصار على الباطل، الداعم للمظلومين في سائر المعمورة".وأضاف: "يا سيد المقاومة، يا صوت الحق، نرثيك بقلوب وأرواح مثقلة بالوجع، رايتك ستبقى مرفوعة ما دام هناك أحرار يحملون رسالتك ويمضون على خطاك".وتابع: "وداعاً يامن تمنيتها ونلتها في أرضك التي حررتها ببسالتك انت والاخوة المجاهدون، وداعاً يامن دافعت عن والعقيدة، نعزي أنفسنا وكل الشرفاء باستشهادك، إنا لله وإنا إليه راجعون".