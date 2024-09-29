السوداني ينقل تعازي العراق الى ميقاتي باستشهاد السيد نصر الله

وقال الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.وقدم السوداني خلال الاتصال، "تعازيّ العراق، حكومة وشعباً، باستشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن ورفاقه، خلال العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف بيروت"، بحسب بيان .وجدد السوداني "موقف الثابت والمبدئي بدعم والوقوف معه، واستمرار بتقديم جميع المساعدات التي يحتاجها اللبناني الشقيق"، مشدداً على "ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل إيقاف الاعتداءات الصهيونية المستمرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها".