السوداني يؤكد للسفير اللبناني مواصلة تقديم المساعدات الضرورية والإنسانية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استقبل رئيس الوزراء شياع السوداني، الأحد، السفير اللبناني لدى علي الحبحاب، حيث جدد السوداني تعازيه للحكومة والشعب اللبنانيين، في استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني سماحة السيد حسن نصرالله رحمه الله".وأكد رئيس الوزراء أنّ "الموقف العراقي الثابت والمبدئي، إلى جانب في محنته، ينطلق من وشائج تربط الشعبين الشقيقين، ومن عدالة القضية التي يدافع فيها كل اللبنانيين عن أرضهم".وأشار إلى "مواصلة تقديم المساعدات الضرورية والإنسانية التي تدعم صمود اللبناني، وهو مستمر في استقبال المواطنين اللبنانيين من الذين اضطرّتهم الظروف إلى مغادرة بلادهم، كما سيواصل جهوده في جميع المحافل الدولية في دعم مساعي وتحركاته الأممية لإيقاف الحرب، وتعزيز مساعي رئيس الوزراء اللبناني السيد على هذا المسار".