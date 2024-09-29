مركز دراسات: الحرب طويلة وحزب الله لن يترك ثأر نصر الله

وقال الموسوي لبرنامج من تبثه فضائية السومرية، ان "ايران حذرت اسرائيل من تخطي قواعد الاشتباك في المنطقة".واضاف، ان "الحرب ستجون طويلة الامد وحزب لن يترك ثأر امينه العام حسن نصر الله".واضاف، ان "الظروف لم تمنع قوى داخل الاطار التنسيقي من ان تلتقي بالسفيرة بشكل يومي".ولفت الى ان "التيار ملتزم ولا يخرج بتظاهرة الا بقرار مركزي".