السوداني يهاتف نبيه بري ويؤكد دعم العراق للشعب اللبناني في صموده

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس النواب اللبناني جدد خلاله التعازي للبنان، في استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله ورفاقه".وأضاف المكتب، أن "الاتصال الهاتفي شهد بحث في آخر التطوّرات بالمنطقة، والجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة لوقف العدوان الوحشي الصهيوني على لبنان الشقيق، وحرب الإبادة الجماعية التي تشّن على غزّة".وبحسب البيان، أكد السوداني على "موقف العراق الداعم لهذه الجهود، وكل ما من شأنه أن يوقف الحرب، وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة"، مُجدداً المُضي بـ"دعم الشعب اللبناني في صموده ومحنته، بكل الوسائل الإنسانية والخدمية التي تمكنه من تجاوز آثار الحرب والدمار، وتعزز تلاحم أبنائه إزاء الأخطار والعدوان".واشار السوداني إلى "أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره الإنساني والقانوني المسؤول عن منع استمرار العدوان، فضلاً عن دور المؤسسات الأممية والدول الكبرى في حفظ دماء الشعوب وحمايتها".