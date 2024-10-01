السامرائي يشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة لمناقشة الأوضاع الإقليمية

السومرية نيوز – محلي

شارك رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي، في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي عُقد في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، بمشاركة القيادات السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان لتحالف العزم الذي ورد لـ السومرية نيوز، فأن "الاجتماع تناول مناقشة الأحداث الجارية في لبنان والتحديات الأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض التطورات السياسية في العراق".

كما تطرق إلى عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال، حيث جرت مناقشات مكثفة حول سبل تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في العراق والمنطقة، في ظل التحديات الأمنية الإقليمية، وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وحدة الموقف داخل القوى السياسية في العراق ونبذ كل الخلافات الجانبية، لضمان أن تكون القرارات الاستراتيجية المتعلقة بمصير البلد بيد القائد العام للقوات المسلحة وبمشورة ائتلاف إدارة الدولة.