Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قصف "إسرائيلي" يستهدف مدرسة تضم نازحين في غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مجلس النواب يصوت على قانون الأحوال الشخصية اليوم

سياسة

2024-10-02 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مجلس النواب يصوت على قانون الأحوال الشخصية اليوم
1,111 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الثاني، والتي يؤمل لها أن تشهد التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات "مجلس قيادة الثوة المنحل" فضلاً عن التصويت على قانوني الأحوال الشخصية ونقابة المبرمجين، في حين أنهى المجلس، خلال جلسته الثالثة عشرة التي عقدت أمس الثلاثاء، القراءة الأولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة المقدم من لجنة الصحة النيابية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء تضمن "التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات "مجلس قيادة الثوة المنحل" وكذلك "التصويت على قانون الأحوال الشخصية المقدم من لجنتي القانونية والمرأة والأسرة، فضلاً عن التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين، ومناقشة قانون التعليم العالي الأهلي".

إلى ذلك، ذكر بيان صحفي للدائرة الإعلامية في البرلمان، أن "الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء، وترأسها رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وحضرها 170 نائباً، شهدت في مستهلها، إرجاء التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية، المقدم من لجنة العلاقات الخارجية".

وأوضح البيان، أنه وفي الجانب الرقابي، "طالبت لجنة النقل والاتصالات النيابية بإيقاف الإجراءات التعاقدية لمشروع نظام تسجيل الهواتف النقالة التي أبرمتها هيئة الإعلام والاتصالات من خلال رئيس جهازها التنفيذي مع شركة استشارية بريطانية غير معلومة الرصانة والأعمال المماثلة ولديها فرع في الأردن، من أجل الاطلاع على حيثيات التعاقد معها ولتجنُّب وقوع خطر على حياة المواطنين العراقيين، ولكون أن هيئة الإعلام والاتصالات ترتبط بمجلس النواب وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا".

ووجهت رئاسة مجلس النواب، بحسب البيان، كتاباً إلى الحكومة للاستفسار عن حيثيات وآليات إحالة هيئة الإعلام والاتصالات العقد التنفيذي مع الشركة المذكورة.

وأشار البيان، إلى أن "النائب حيدر السلامي، تلا كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق تظاهرات ثورة تشرين في عام 2019 احتجاجاً على تفشِّي الفساد وانعدام الخدمات وغياب العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن ثورة تشرين التي قدمت 800 شهيد وآلاف المصابين والمعاقين من مختلف المحافظات كانت مؤمنة بأهمية تصحيح المسار الديمقراطي وتقويم البرامج الحكومية بما ينسجم مع متطلبات المواطنين".
 
وأنهى المجلس، في الجلسة التي ترأس الدكتور شاخوان عبدالله جانباً منها، بحسب بيان الدائرة الإعلامية، القراءة الأولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة المقدم من لجنة الصحة والبيئة، للحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي وانسجاماً مع أهمية التعاون الدولي في تنفيذ المبادئ البيئية والدولية للحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة وبهدف تعزيز دور الأجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها.

>>  انضم الى السومرية على واتساب

مجلس النواب يصوت على

قانون الأحوال الشخصية

اليوم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الرعاية الاجتماعية بين عجز الدولة والعقبات - حلقة ١٦ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-01
Play
الرعاية الاجتماعية بين عجز الدولة والعقبات - حلقة ١٦ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-01
من الأخير
Play
من الأخير
بَرُّ لبنان ينتظر بِرّ المقاومة.. والصواريخ تدك فكتوريا المطار - حلقة ١١ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-01
Play
بَرُّ لبنان ينتظر بِرّ المقاومة.. والصواريخ تدك فكتوريا المطار - حلقة ١١ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-01
Play
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
01-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-01
Play
01-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-01
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق نون 1-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-01
Play
سباق نون 1-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-01
Morning Live
Play
Morning Live
اكل الدايت في المطاعم هل هو فعلاً دايت - حلقة ١٢٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-01
Play
اكل الدايت في المطاعم هل هو فعلاً دايت - حلقة ١٢٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد العلاوي - الحلقة ١٢٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-01
Play
بغداد العلاوي - الحلقة ١٢٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الحالة العصبية 1-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-01
Play
الحالة العصبية 1-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - حلو لو مر؟ 1-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-01
Play
الأبراج - حلو لو مر؟ 1-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-01
الهوا الك
Play
الهوا الك
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
Play
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الرعاية الاجتماعية بين عجز الدولة والعقبات - حلقة ١٦ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-01
Play
الرعاية الاجتماعية بين عجز الدولة والعقبات - حلقة ١٦ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-01
من الأخير
Play
من الأخير
بَرُّ لبنان ينتظر بِرّ المقاومة.. والصواريخ تدك فكتوريا المطار - حلقة ١١ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-01
Play
بَرُّ لبنان ينتظر بِرّ المقاومة.. والصواريخ تدك فكتوريا المطار - حلقة ١١ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-01
Play
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
01-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-01
Play
01-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-01
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق نون 1-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-01
Play
سباق نون 1-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-01
Morning Live
Play
Morning Live
اكل الدايت في المطاعم هل هو فعلاً دايت - حلقة ١٢٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-01
Play
اكل الدايت في المطاعم هل هو فعلاً دايت - حلقة ١٢٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد العلاوي - الحلقة ١٢٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-01
Play
بغداد العلاوي - الحلقة ١٢٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الحالة العصبية 1-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-01
Play
الحالة العصبية 1-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - حلو لو مر؟ 1-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-01
Play
الأبراج - حلو لو مر؟ 1-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-01
الهوا الك
Play
الهوا الك
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
Play
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
اخترنا لك
الخزعلي: الضربات الصاروخية هزت الكيان الغاصب
14:41 | 2024-10-01
تابعوا بعد قليل.. "من الأخير" على شاشة السومرية
14:15 | 2024-10-01
السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
13:52 | 2024-10-01
بينها الأحوال الشخصية.. جدول أعمال مجلس النواب لجلسة الغد
10:41 | 2024-10-01
مجلس النواب يرفع جلسته
09:53 | 2024-10-01
تعليق امريكي بعد استهداف مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد
09:52 | 2024-10-01
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.