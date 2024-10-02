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السامرائي: ذكرى الاستقلال تمثل محطة تاريخية لتجسيد إرادة الشعب العراقي
سياسة
2024-10-02 | 16:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
189 مشاهدة
أكد رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي أن ذكرى مرور 92 عاماً على استقلال
العراق
عن الانتداب البريطاني تمثل محطة تاريخية مهمة لتجسيد إرادة الشعب العراقي.
وقال السامرائي في تغريدة له على منصة "X" تابعتها السومرية نيوز، "أن ذكرى مرور 92 عاماً على استقلال
العراق
عن الانتداب البريطاني تمثل محطة تاريخية مهمة لتجسيد إرادة الشعب العراقي، الذي ينتمي لحضارة تمتد لآلاف السنين".
وأشار السامرائي إلى أن "العراق تجاوز العديد من التحديات بفضل وحدته وتماسكه، مضيفا أن هذه الذكرى تأتي في ظل أزمات إقليمية، خصوصا الحرب الظالمة على الأشقاء في فلسطين ولبنان"، مشدداً على أن "التماسك بين أبناء الوطن هو السبيل الوحيد لعبور هذه الأزمات وتحقيق الاستقرار".
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