السامرائي يبحث مع السفير الكرواتي تعزيز التعاون في مختلف المجالات

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، انه "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنى السامرائي، في مقر إقامته بمدينة سامراء اليوم الإثنين، السفير الكرواتي في العراق، ايفان بورتش والوفد الدبلوماسي المرافق له، وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات"، حيث أكد السامرائي على "الأهمية التاريخية والدينية لمدينة سامراء، والتي تحظى باهتمام العالم الإسلامي نظراً لمكانتها الدينية واحتوائها على المراقد المقدسة، كما استعرض السامرائي التحديات التي واجهت المدينة، خاصة خلال فترة الإرهاب".وأضاف السامرائي بحسب البيان أن لجنة "سامراء عاصمة الحضارة" التي يرأسها تعمل على تنفيذ مشاريع بنى تحتية هامة، رغم كل الظروف والصعوبات الإجرائية، منوّهاً إلى الدعم الكبير من قبل دولة رئيس الوزراء لهذه الجهود"، ومشيراً إلى أن "سامراء كانت أول مدينة يزورها رئيس الوزراء بعد تسلمه مهامه".فيما أعرب السفير الكرواتي عن "سعادته بعد الجولة التي أجراها لعدد من المواقع الأثرية والتاريخية في مدينة سامراء، مبدئيا إعجابه بالغنى الثقافي والتاريخي للمدينة، مشيراً إلى العلاقات المتميزة بين البلدين، ومعرباً عن أمله في زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى كرواتيا"، ومؤكداً على" استعداد بلاده لوضع خطة عمل لدعم المشاريع في المنطقة، مع الإشارة إلى تفاهمات جارية مع الحكومة العراقية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي".وفي ختام اللقاء، أكد السامرائي على "ضرورة التركيز على مصلحة الشعب العراقي والعمل على تجنيب العراق مخاطر مجريات الأحداث في المنطقة"، معبّراً عن التضامن مع ما يجري في غزة ولبنان"، وداعياً إلى "تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الدول العربية والمجاورة".