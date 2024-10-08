العراق يرفض طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء بشأن وقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان

نيوز – سياسي

أعربت الحكومة العراقية، عن رفضها لطروحات التخوين الموجّهة للأشقاء بشأن وقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لـ نيوز، ان "الحكومة العراقية تؤكد مضيّها في دعم كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية الى وقف العدوان الصهيوني على أهلنا الصامدين في غزّة ولبنان.

وتوظيف كل حضورها الدولي والإقليمي، والروابط مع الأشقاء والأصدقاء، من أجل ذلك الهدف، فضلاً عن إغاثة ودعم صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني".

وأضاف "الحكومة تشدد على رفضها طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء والإساءة لهم، لاسيما وهم يسعون في ذات السبيل الى حماية الشعب الفلسطيني وتأكيد حقّه، وكذلك حق الشعب اللبناني، في السيادة على أرضه وحماية حدوده، بعيداً عن وحشية العدو واستهتاره"، موضحا ان "المواقف الرسمية للعراق تعبّر عنها الحكومة حصراً، بسياساتها وخطواتها المُستندة الى الدستور والنظام الديمقراطي، ومسؤوليتها في رسم السياسات العامة، وتقدير المصلحة العليا للشعب العراقي".