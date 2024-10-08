مفوضية الانتخابات تؤكد: مستعدون لاقتراع كردستان

واشار أحمد خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، الى "توقيع عقد مع الشركة الإلكترونية الألمانية للتصديق، وبرمجة وتدقيق كل البرامج الإلكترونية المتعلقة بالانتخابات التي ستنطلق في إقليم كردستان"، لافتا الى أن "إبرام هذا العقد يأتي لضمان الشفافية".واضاف، أنه "لضمان شفافية أعلى، قامت المفوضية باتخاذ إجراءات إضافية مثل العد والفرز اليدوي إلى جانب الإلكتروني".