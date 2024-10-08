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وزير السيد الصدر يصدر توجيهاً بشأن جمع التبرعات لمساعدة لبنان
سياسة
2024-10-08 | 12:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,547 مشاهدة
أصدر وزير السيد الصدر، مصلح محمد العراقي، اليوم الثلاثاء، توجيهاً بشأن جمع التبرعات لمساعدة لبنان.
وقال العراقي بمدونة له في صفحته الشخصية على "فيس بوك"، أنه "حسب توجيهات السيد مقتدى الصدر وتسهيلاً على الخوة المتبرعين والمساهمين في حملة مساعدة الشعب اللبناني سيقوم المكتب المركزي للبنيان المرصوص باستلام التبرعات في العاصمة
بغداد
اعتبارا من الغد حتى اشعار اخر".
وأشار الى ان "المكان في مدينة الصدر بناية مكتب السيد الشهيد".
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