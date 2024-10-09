افتتاح مجسري ساحتي عدن وصنعاء في الكاظمية (صور)

نيوز – محليات



أفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مجسري ساحتي عدن وصنعاء في الكاظمية، ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.



المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح مجسري ساحتي عدن وصنعاء في الكاظمية، ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.



الصور ادناه: