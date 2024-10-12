المفوضية تعلن تسجيل 39 شكوى و26 مخالفة ضمن انتخابات كردستان

وقالت المتحدثة المفوضية جمانة الغلاي في ورد لـ نيوز، إن "عدد المخالفات الواردة إلى عن طريق الفرعية في المكاتب لغاية اليوم السبت هو 26 مخالفة".وأكدت غلاي، أن "بعض تلك المخالفات أصدرت بقرارٍ من المفوضين، وبعضها لا تزال قيد الدراسة والتحليل".وأشارت الغلاي إلى أن "عدد الشكاوى التي قدمت لمفوضية بلغت 39 شكوى لغاية تاريخ الـ 12/10/2024".