عراقجي من بغداد: مستعدون للحرب ولكننا ضد التصعيد

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره فؤاد حسين عقده في بغداد، وحضرته نيوز، إن "تحديات خطيرة للغاية تواجهها المنطقة على المستوى الإقليمي، وزيارتي هنا من أجل مناقشة القضايا الحساسة في المنطقة"، الى "تبادلنا المعلومات فيما بيننا، علينا المواجهة ضد الكيان الصهيوني والعدوان ضد الفلسطيني واللبناني".وأضاف عراقجي، أن "الجمهورية الإيرانية ضد التصعيد، ومستعدون إلى الحرب ولكن في نفس الوقت نريد السلام"، مستدركا بالقول "نتشاور مع اصدقائنا في المنطقة لوقف إطلاق النار واتفقنا على التشاور ونسعى إلى تحقيق السلام".وتابع عراقجي، أن "المجتمع الدولي للأسف لم يهتم بموضوع النازحين.. نفس العدد الذي نزح في غزة يحدث في لبنان"، الى ان "الوضع تكرر بعدم السماح بإيصال المساعدات".وأوضح وزير الإيراني، "نشكر والحكومة لاستقبال النازحين وايصال المساعدات من الجمهورية الإيرانية وانا سعيد جدا بالموقف الحازم بان لا تسمح لاحد باستغلال أجوائه ضد إيران أو ضد أي دولة".