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عراقجي من بغداد: مستعدون للحرب ولكننا ضد التصعيد
سياسة
2024-10-13 | 07:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,338 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسة
أكد وزير
الخارجية
الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاحد، ان بلاده مستعدة للحرب مع الكيان الصهيوني، في وقت أشار الى ان حكومة طهران "ضد التصعيد ومع السلام" في المنطقة.
يتبع..
وقال عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره
العراقي
فؤاد حسين عقده في
العاصمة
بغداد، وحضرته
السومرية
نيوز، إن "تحديات خطيرة للغاية تواجهها المنطقة على المستوى الإقليمي، وزيارتي هنا من أجل مناقشة القضايا الحساسة في المنطقة"،
مشيرا
الى "تبادلنا المعلومات فيما بيننا، علينا المواجهة ضد الكيان الصهيوني والعدوان ضد
الشعب
الفلسطيني واللبناني".
وأضاف عراقجي، أن "الجمهورية الإيرانية ضد التصعيد، ومستعدون إلى الحرب ولكن في نفس الوقت نريد السلام"، مستدركا بالقول "نتشاور مع اصدقائنا في المنطقة لوقف إطلاق النار واتفقنا على التشاور ونسعى إلى تحقيق السلام".
وتابع عراقجي، أن "المجتمع الدولي للأسف لم يهتم بموضوع النازحين.. نفس العدد الذي نزح في غزة
الان
يحدث في لبنان"،
مشيرا
الى ان "الوضع تكرر بعدم السماح بإيصال المساعدات".
وأوضح وزير
الخارجية
الإيراني، "نشكر
الشعب
العراقي
والحكومة لاستقبال النازحين وايصال المساعدات من الجمهورية الإيرانية وانا سعيد جدا بالموقف
العراقي
الحازم بان لا تسمح لاحد باستغلال أجوائه ضد إيران أو ضد أي دولة".
>>
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