العراق والأمم المتحدة يبحثان إجراءات إنهاء عمل "يونامي" تدريجياً

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "استقبل رئيس وزير الخارجية، فؤاد حسين، رئيس بعثة يونامي الجديد في والممثل الخاص للأمم المتحدة، محمد الحسان".

واعرب حسين عن "استعداد لتقديم كل أشكال الدعم لتسهيل مهام عمله"، الى انه "جرى خلال اللقاء بحث طبيعة العلاقة بين والمنظمة الدولية، والتعبير عن الشكر للجهود التي بذلتها بعثة يونامي في دعم على مدى السنوات السابقة".

كما أكد وزير الخارجية على "أهمية الحفاظ على العلاقة التاريخية بين والأمم ووكالاتها العاملة في البلاد".



ولفت البيان الى أنه "تمت ايضاً مناقشة سبل تعزيز والتنسيق مع السلطات العراقية فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بإنهاء عمل بعثة يونامي تدريجياً، مع تأكيد استعداد لتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الشأن".



من جانبه، عبّر الحسان عن "شكره لحفاوة الاستقبال"، مشيراً إلى عزمه على "بذل كل الجهود لتسهيل عملية الانتقال الآمن والتدريجي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".

وكان مجلس الأمن الدولي قرر، في أيار الماضي، إنهاء مهام بعثة يونامي في العراق، بنهاية العام 2025، بناءً على طلب .