نشرة السومرية.. كردستان يدخل الصمت الانتخابي قبل اقتراع عاصف وأزمة الكاز تستفحل في المحافظات

# يدخل الصمت الانتخابي قبل اقتراع عاصف.. والاحزاب تخوض مرحلة الاقناع# مع استفحال ازمة الكاز .. تكشف عن خطتها للعام المقبل وتقدم الية لتزويد المؤسسات بالطاقة#خلال ثمان واربعين ساعة , ضبط نحو مئة كيلوغرام من المواد المخدرة في خمس محافظات#الكيان الصهيوني يدمر حيا كاملا جنوب .. وحزب الله يخنق حيفا بالصواريخ