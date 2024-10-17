الأعرجي يستقبل السفير الإماراتي ويبحثان ملفات عدة

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الخميس، سفير الإمارات العربية المتحدة في بغداد، عبدالله مطر المزروعي بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة سفيرا لبلاده في العراق".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين والشعبين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وعلى كافة الصعد".وبحسب البيان، أكد الأعرجي على ان "حكومة محمد شياع السوداني، حريصة كل الحرص على إدامة العلاقات مع المحيط العربي، لاسيما الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، لافتا الى ان "مستقبل طريق التنمية الذي تبنته الحكومة العراقية سيكون واعدا من خلال الشراكة مع العربية والصديقة".وتابع البيان أن "اللقاء شهد بحث ما يجري في المنطقة من تحديات وظروف صعبة واستثنائية، الى جانب تبادل وجهات النظر في القضايا التي تهم المنطقة وأهمية الحيلولة دون اتساع رقعة الصراع الدائر في المنطقة، من خلال تضافر جهود الجميع، لخفض التصعيد وإنهاء معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني".