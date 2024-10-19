المالكي يوجه دعوة للدول العربية والإسلامية: معادلة الصراع تغيرت

وقال المالكي في كلمة بشأن تطورات الأوضاع في لبنان وفلسطين، تابعتها نيوز، "نعزي المقاومة الإسلامية والمجاهدين الأبطال في فلسطين باستشهاد القائد المجاهد الكبير يحيى السنوار"، لافتا إلى أن "المقاومة العراقية واللبنانية والفلسطينية واليمنية لقنت العدو الصهيوني دروساً كبيرة في التضحية والجهاد والفداء".وأضاف، أن "معادلة الصراع اليوم تغيرت وعلى العدو الصهيوني ومن يقف خلفه أن يفهموا معنى هذا التغيير"، الى ان "الاحزاب والقوى السياسية والشعبية أثبتت أنها قادرة على تعويض الشهداء القادة الأبطال في التصدي للعدو الصهيوني"، معتبرا ان "استشهاد قادة المقاومة في وغزة وجنوب لبنان واليمن لن يثني القوى المؤمنة عن إدامة الصراع مع العدو الصهيوني حتى تحقيق النصر".وتابع، أن "العدو الصهيوني لن يستطع إسكات صوت القوى الحركية الإسلامية الوطنية التي تواصل مسيرة التضحية والجهاد"، مبينا أن "المجاهدين أثبتوا أن فقدان الشهيد السيد حسن نصر الله لم يؤثر على قدراتهم الصاروخية وطائراتهم المسيرة التي وصلت إلى منزل المجرم نتنياهو".واردف المالكي، "لدى المقاومة القدرة على التخطيط والتنفيذ وإدامة العمل والتعويض عن فقدان الشهداء القادة الأبطال"، مستدركا "نشعر بالعز والفخر ونحن نشاهد الصواريخ تمطر على رؤوس الصهاينة الذين باتوا يهربون إلى الملاجئ"، مشددا على ضرورة أن "لا تتوقف العربية والإسلامية عن دعم المقاتلين المجاهدين".