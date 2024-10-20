توافد ضعيف مقارنة بالتصويت الخاص.. السومرية داخل مراكز اقتراع أربيل (صور)

ورافقت عدسة نيوز، توافد الناخبين الى المراكز، فيما أكد مراسل نيوز ان الاقبال اليوم في التصويت العام ضعيف نسبيا مقارنة بنسبة الاقبال في التصويت الخاص والذي حدث اول الامس .وافتتحت المراكز الانتخابية أبوابها للتصويت العام لانتخابات إقليم في الساعة السابعة من صباح اليوم الاحد، وتستمر حتى السادسة مساءً، حيث يحق لحوالي مليوني شخص التصويت.