رئيس الجمهورية يدلي بصوته في انتخابات برلمان كردستان (فيديو)

وقال مراسل نيوز، إنه عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد وصل رئيس الجمهورية الى محطة اقتراع فندق وسط بغداد، للإدلاء بصوته في انتخابات برلمان إقليم .



وأضاف المراسل، أن عملية الانتخاب جرت بسلاسة، خاصة وان رئيس الجمهورية يعتبر أول شخصية تدلي بصوتها في مركز اقتراع فندق الذي فتح ابوابه للناخبين من النواب والسياسيين الكرد عند الساعة السابعة صباحا.





وعقب عملية الاقتراع أوضح رئيس الجمهورية "نأمل ان تكون المشاركة واسعة في الانتخابات، ونشكر جميع الجهود التي ساهمت في نجاح العملية الانتخابية".

وعلى الرغم من افتتاح صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات برلمان إقليم في محطة اقتراع فندق ببغداد في الساعة السابعة، إلا أن المحطة لم تشهد حضور أي شخصية "سياسية" كردية للإدلاء بصوتها لغاية الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم.



وانطلقت، صباح اليوم الأحد (20 تشرين الأول 2024) عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم العراق.