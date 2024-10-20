فائق زيدان يبحث مع السفير الاسترالي التعاون القضائي بين البلدين

وذكر مجلس في بيان ورد لـ نيوز، ان "فائق أستقبل اليوم الاحد الموافق 20/ 10/ 2024 الاسترالي لدى غلين مايلز".وبحسب البيان فان "فائق بحث مع غلين مايلز القضائي بين البلدين".