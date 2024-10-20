توجيه وزاري بتشكيل لجان تتولى تدقيق ومراقبة حركة الأموال في حسابات الدوائر العدلية

وأوضح شواني في بيان ورد لـ نيوز، أن "هذه تشمل الأرصدة المالية والتأكد من مطابقة الحركات المالية مع الأطر القانونية والتعليمات المالية الصادرة".وأكد شواني ضرورة أن "يكون هناك متابعة مباشرة ومستدامة من قبل المدراء العامين في الدوائر العدلية المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة"، مبينا ان "الدوائر الخاضعة لهذا الإجراء تضم دائرة التسجيل العقاري، دائرة التنفيذ، دائرة الكتاب العدول، ودائرة رعاية القاصرين".وأوضح شواني أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الوزارة المستمرة لمكافحة الفساد وضمان حماية المال العام، ومنع أي هدر قد يضر بالمصالح العامة، حيث تعد هذه الإجراءات امتداداً لجهود تعزيز الرقابة المالية والمساءلة داخل المؤسسات العدلية".