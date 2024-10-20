العراق وأستراليا يشددان على ضرورة إيقاف الحرب وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد لـ نيوز، ان "قاسم الأعرجي استقبل بمكتبه السفير الأسترالي في غلين اندرو مايلز، إذ تناول اللقاء استعراض تطورات الأحداث والتصعيد في المنطقة، وما يجري من إبادة للشعبين الفلسطيني واللبناني".وشدد الجانبان، على "ضرورة إيقاف الحرب في المنطقة والعمل على تحقيق تطلعات الفلسطيني بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة"، فيما بحثا "دور الحكومتين العراقية والأسترالية بتهدئة الصراعات الحاصلة".