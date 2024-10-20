محطة فندق الرشيد تستقبل 3 من أصل 700 مصوّت تقديري بانتخابات كردستان

وحصل مراسل نيوز، على وثيقة جرد باعداد الصوتين حتى 12 ظهرا من مركز اقتراع فندق الرشيد في جانب الكرخ من .وجاء في وثيقة الجرد أن عدد الناخبين التقديري الذين يحق لهم التصويت داخل المركز بلغ 700 شخص كنسبة تقريبية، في حين أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 3 أشخاص فقط، اثنان منهم ذكور وأنثى واحدة، بحسب وثيقة الجرد.