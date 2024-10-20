الكربولي يطالب بإعادة رئاسة الجمهورية إلى "السُنة"

وقال الكربولي، في منشور له على منصة أكس، تابعته نيوز، "من بين الرئاسات الثلاث اعطى النظام رئاسة الجمهورية للسنة والوزراء للشيعة والبرلمان للكرد، وبطلب لاحق وافق السنة على تبادل المواقع مع الكرد بشكل مؤقت تقديراً للمرحوم طالباني".وأضاف، "من أجل حماية مواطنينا من الإعدام فإننا نتنازل للاخوة الكرد عن رئاسة مقابل رئاسة الجمهورية والعودة بالرئاسات الى المعادلة الاصلية"، الى ان من ذلك هو "حماية المظلومين اما القتلة فنحن مع لينالوا جزاءهم العادل".