نشرة السومرية.. انتخابات كردستان وتظاهرات ذي قار والاعتداءات "الإسرائيلية"

# انتهاءُ انتخاباتِ برلمانِ الاقليم.. والمفوضيةُ تؤكد: اعلانُ النتائجِ الاوليةِ بعدَ اربعٍ وعشرينَ ساعةً من اغلاقِ صناديقِ الاقتراع# لليومِ الثالثِ تواليا.. تَجدُدُ التظاهراتِ في ذي قار، والمطالباتُ تتركزُ على إقالةِ قائدِ وإطلاقِ سراحِ المعتقلين# لغطٌ حولَ مشروعِ الربطِ السككيِ مع .. مخاوفُ من تأثيرهِ على المنافذِ البحرية.. والنقلُ تُطمئِن: سينعشُ القطاعَ السياحي# قصفٌ صهيونيٌ يستهدفُ آليةً عسكريةً للجيشِ اللبنانيِ مخلفا ثلاثةَ شهداء.. وجرائمُ الابادةِ متواصلةٌ في شمالِ غزة