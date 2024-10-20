السامرائي يهنئ كردستان بنجاح الانتخابات ويشيد بالتنظيم والمشاركة

وقال السامرائي في تغريدة على منصة "أكس"، "نهنئ شعب وقيادة إقليم بمناسبة نجاح للدورة السادسة، والذي يعكس التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء في سبيل الخيار الديمقراطي".

وأضاف "في هذه المناسبة المتميزة نثني على الدور الكبير لحكومة الإقليم والمفوضية العليا للانتخابات على حسن التنظيم، إضافة إلى الدور البارز للأحزاب والفعاليات السياسية من خلال مشاركتها الفاعلة التي أسهمت في إنجاح هذه العملية الديمقراطية".

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم .