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مفوضية الانتخابات تحدد موعد إعلان نتائج الاقتراع في كردستان
سياسة
2024-10-20 | 15:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
708 مشاهدة
أعلنت
مفوضية
الانتخابات، مساء الأحد، أن نتائج
الانتخابات
التي جرت في إقليم
كردستان
العراق ستعلن يوم غد.
وقالت ال
مفوضية
خلال مؤتمر صحافي عقد في
أربيل
وحضرته السومرية نيوز، إن "نتائج
الانتخابات
ستعلن يوم غد"، مشيرة الى أنه "من يوم غد الاثنين بإمكان الكيانات تقديم شكاواهم إلينا".
وأضافت المفوضية، أن "أجهزة الاقتراع عملت بشكل جيد وحدثت مشكلات بسيطة تمت معالجتها فوراً".
وكشف أن "نسبة المشاركة في انتخابات برلمان إقليم
كردستان
توزعت كالآتي:
أربيل
72 بالمئة، سليمانية 65 بالمئة، دهوك 78 بالمئة، حلبجة 69 بالمئة".
وانطلقت، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق.
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