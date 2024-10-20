مفوضية الانتخابات تحدد موعد إعلان نتائج الاقتراع في كردستان

أعلنت الانتخابات، مساء الأحد، أن نتائج التي جرت في إقليم العراق ستعلن يوم غد.







خلال مؤتمر صحافي عقد في وحضرته السومرية نيوز، إن "نتائج ستعلن يوم غد"، مشيرة الى أنه "من يوم غد الاثنين بإمكان الكيانات تقديم شكاواهم إلينا". وقالت ال وأضافت المفوضية، أن "أجهزة الاقتراع عملت بشكل جيد وحدثت مشكلات بسيطة تمت معالجتها فوراً". وكشف أن "نسبة المشاركة في انتخابات برلمان إقليم توزعت كالآتي: 72 بالمئة، سليمانية 65 بالمئة، دهوك 78 بالمئة، حلبجة 69 بالمئة".



وانطلقت، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق.

