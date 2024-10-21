المفوضية تعلن النتائج الأولية لانتخابات برلمان كردستان

وقال رئيس مجلس المفوضين، عمر في مؤتمر صحافي، أن "نسبة المشاركة في العملية الانتخابية بلغت 72%".وأضاف، ان "هذه النتائج اولية وغير قابلة للطعن وللمرشحين حق تقديم الطعون في النتائج النهائية".