العراق يدين هجوم أنقرة ويعلن تضامنه مع تركيا

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "تعرب وزارة خارجية عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف مقر شركة الصناعات والفضائية في أنقرة والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين".

وأضاف البيان "في الوقت الذي نؤكد فيه تضامننا الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية التركية، نعرب عن تعازينا الصادقة لأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين".



وجددت العراقية "موقفها الثابت في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدد أمن واستقرارها"، وشددت على "أهمية تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وقتل 4 أشخاص وأصيب 14 آخرون جراء هجوم استهدف مجمع الصناعات والفضائية في منطقة كهرمان كازان في أنقرة.