افتتاح جسر الكارضية والمرحلة الثانية من مشروع الطريق الحولي (صور)

نيوز – محليات



افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مشروع جسر الكارضية والطريق الحولي لمدينة الكوت (المرحلة الثانية) وذلك خلال زيارته محافظة واسط التي وصلها صباح هذا اليوم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح، جسر الكارضية بمدينة الكوت والمرحلة الثانية من مشروع الطريق الحولي".

واطلع السوداني على الأعمال التنفيذية للمشروع، والتقى بالعاملين فيه، وثمن جميع الجهود المبذولة، مؤكداً ضرورة إزالة جميع التعارضات أمام المشاريع الخدمية، وإنجاز هذا المشروع في توقيتاته المحددة، لما له من أهمية في خدمة المواطنين، بحسب البيان.

ويتضمن المشروع إنشاء جسرين بطول (528) م بممرين ذهاباً وإياباً بطول (1128)م وعرض (28)م، مع المقتربات، وهو يندرج ضمن مشاريع البرنامج الحكومي الخاص بإنشاء الطرق الحولية للمساهمة بشكل كبير في فكّ الاختناقات المرورية.



ادناه: