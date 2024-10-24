العراق واليابان يبحثان آفاق التعاون الاعلامي والثقافي بين البلدين

وقالت نقابة الصحفيين في بيان ورد لـ نيوز، ان "ذلك جاء خلال زيارة بالأعمال الياباني الى مقر نقابة الصحفيين العراقيين، وعبر بالأعمال الياباني عن اعجابه بالتطور الكبير لنقابة الصحفيين وما تحظى به من تقدير عال على مستوى العالم اضافة الى انها تتمتع ببنى تحتية لمبانيها تليق بالأسرة الصحفية العراقية والصحفيين حول العالم".من جهته استعرض نقيب الصحفيين "طبيعة عمل نقابة الصحفيين التي تضم الاف الصحفيين والمؤسسات الاعلامية المسجلة لديها وحرصها الدائم على تعزيز حرية الصحافة والاعلام والعمل الجاد على خلق بيئة امنة للعمل الصحفي والاعلامي في العراق".ووجه اللامي خلال اللقاء "الدعوة الى الصحفيين اليابانيين لزيارة والاطلاع على البناء والاعمار والاستقرار الاقتصادي والامني التي يشهدها داعيا الشركات اليابانية للاستثمار في باعتباره فرصة استثمارية كبيرة".