جدول اعمال البرلمان ليوم الاحد المقبل

وقالت الإعلامية في بيان ورد لـ نيوز، ان "مجلس سيعقد يوم الاحد الموافق 27/تشرين /2024 الجلسة رقم 14 ضمن الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني".الجدول ادناه: