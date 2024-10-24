السامرائي يعزي تركيا ويعلن التضامن الكامل معها بمواجهة الإرهاب

وقال العزم في بيان، "قدم المهندس السامرائي، رئيس العزم، تعازيه لسعادة سفير الجمهورية التركية في بغداد، أنيل بورا إينان، وللشعب التركي، عقب الهجوم المسلح الذي استهدف مقر شركة الصناعات والفضائية في التركية أنقرة، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين".

وجاء في رسالة السامرائي: "ببالغ الأسى والحزن، تلقينا نبأ الهجوم المسلح... ونعرب لكم وللشعب التركي الشقيق عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين".



وأكد السامرائي "تضامن العزم الكامل مع في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف"، مشيراً إلى "وقوف إلى جانب التركي في هذا الظرف الأليم".





وقتل 4 أشخاص وأصيب 14 آخرون، أمس الأربعاء، جراء هجوم استهدف مجمع الصناعات والفضائية في منطقة كهرمان كازان في التركية أنقرة.