اليوم.. بيان سياسي يخص أزمة رئاسة مجلس النواب

تترقب الأوساط السياسية، مساء اليوم الخميس، صدور بيان سياسي يخص أزمة رئاسة مجلس .

وجاء في تنويه بهذا الشأن، " نسترعي انتباه المشاهدين الى أنه سيتم بث في تمام الساعة 10:30 تصريحا مهما لرئيس العزم المهندس السامرائي حول الأوضاع الاقليمية والداخلية وأزمة رئاسة مجلس النواب".